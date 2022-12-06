بـ الهوت شورت.. زوجة ميسي تشعل جنون الشباب في قطر بإطلالة نارية - صور

تتنافس زوجات وحبيبات اللاعبين العالميين الذين يشاركون في بطولة كأس العالم بقطر، بإطلالاتهن، اذ كانت حبيبة اللاعب كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغز، قد حازت على اهتمام الصحافة العالمية بلوكاتها على المدرجات، أما زوجة لاعب منتخب الارجنيتين المصنف من الاوائل في العالم ليونيل ميسي أنتونيلا روكوزو، فقد نالت حصتها من التغطية الاعلامية لاطلالاتها، خصوصاً بعدما نشرت صوراً لها وهي ترتدي الهوت شورت، وتجلس بين أحضان زوجها، بالإضافة الى صورة مع أولادهما الثلاثة، كما التقطت الصور لها من المدرجات، وهي ترتدي قميص المنتخب الارجنيتيني.