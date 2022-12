حقق برنامج الواقع الخاص بعائلة كارداشيان نجاحاً كبيراً جداً، ونال أفراد العائلة شهرة كبيرة ومردوداً مادياً كبيراً، اذ اصبحوا من الاغنياء وقد عرف عنهم خلق احداث لرفع نسبة المشاهدة، فيفتعلون مشاكل لجذب المشاهدين، لكن ما لم يتوقعه كثيرون هو خرق خصوصيته من أجل تحقيق هدفهم المادي.وفي العديد من حلقات Keeping up with the Kardashians، ظهرت كيم وكورتني جالستين على كرسي الحمام، وتقضيان حاجتيهما، ما إعتبره عدد كبير من المتابعين، أمراً مقرفاً إلى حد بعيد، وطريقة مبتذلة بهدف تصدر الترند.