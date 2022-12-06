على أنغام إليسا.. وصلة رقص ساخنة لـ يسرا وأمينة خليل ولبلبة يشعل التواصل الإجتماعي - فيديو

نشرت الإعلامية المصرية لبلبة مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلات المصريا يسرا وأمينة خليل ولبلبة وهن يرقصن على أنغام صوت الفنانة إليسا وهي تغني "هنغني كمان وكمان".

وكانت إليسا قد أحيت حفل خاص تحت عنوان "النساء في مجال السينما" على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثاني.

وحضر الحفل مجموعة من الفنانات والممثلات منهم يسرا وأمينة خليل ولبلبة والإعلامية بوسي شلبي والمخرجة إيناس الدغيدي، أندي غارسيا، وميشيل رودريجيز، سلمى أبو ضيف وتارا عماد، إضافة إلى النجمات العالميات مثل النجمة الأميركية ميشيل رودريغز والنجمة الهندية بريانكا شوبرا، والنجمة العالمية شارون ستون ومن المشاهير العرب حضر عدد كبير من النجوم نذكر منهم أمينة خليل ولبلبة وبوسي شلبي.