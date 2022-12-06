فستان مكشوف أبرز صدرها للعلن.. هنا الزاهد تصدم الجمهور بأجراء إطلالاتها على الإطلاق!!

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت هنا الزاهد، مرتدية فستان أنيق باللون الأبيض، وتميز الفستان بنقوشات ناعمة من الورود باللون البينك، كما تميزت تفصيلة الفستان بالأوف شولدر الذي يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.