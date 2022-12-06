رهف القحطاني تستفز الجمهور باستعراض ساخن لـ جسدها المكشوف وشعرها الناعم الطويل

استفزت مشهورة السعودية رهف القحطاني متابعيها بحركات جريئة أثناء استعراض طول شعرها بطريقة مثيرة اعتبرها البعض لا تليق.

رهف القحطاني تستعرض جسدها وشعرها

وظهرت رهف القحطاني في مقطع فيديو متداول، وهي تستعرض جسدها وإطلالتها أمام الكاميرا بصورة جريئة.

وارتدت رهف القحطاني فستانا ضيقا باللون الأسود، بكتف مائل وحمالات على الكتف الآخر، وأظهر الفستان تفاصيل جسدها بطريقة استفزت الجمهور.

ورهف القحطاني التي قصت شعرها خلال الفترة الماضية، ظهرت في الفيديو بشعر طويل بفضل الإكستنشن الذي استخدمته لإطالة شعرها بالتزامن مع قرار قص شعرها الحقيقي.

وتفاعل عدد من النشطاء مع فيديو رهف القحطاني، وعلقوا على استعراضها لشعرها وجسدها بهذه الطريقة أمام الكاميرا، وذكروها بحديثها القديم حول استحالة استعراضها لجسدها وقالوا: "أنا مش طالعة للاستعراض وجهي يشرف وهي كل يوم تتعرى زيادة"، "أنا مش للاستعراض"، "أنا مش للاستعراض أوك مش للاستعراض. لحد يضحك.

وتساءل البعض عن موقف عائلة رهف القحطاني من جرأتها: "يا جماعة شي غريب أنا اعرف القحطانين فيهم التزام ودين وحتى لباسهم محتشم غريبه هذي وين أهلها وجماعتها معقول عندهم عادى وهم قبيلة معروفة إلا إذا كانت مو قحطانية أصلا".

وقال البعض: "كل يوم باروكة جديدة وستعراض جديد الله يشغلك بعافيتك"، "هي أصلا انشهرت من دون أي محتوى ولقت الشهرة وحتحاول تحافظ على شهرتها بأي طريقه وهذا البيحصل كل شوي تتفصخ عشان تجيب مشاهدات ورزقها ما ينقطع اللي أبي أقوله احنا في آخر الزمان والقابض على دينه كالقابض على الجمر ادعوا لأنفسكم بالثبات وربنا يهدينا ويثبتنا ويتوفانا وهو راض عنا".