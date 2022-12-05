سخرية كبيرة من شكل أنف رهف القحطاني بعد عملية تجميل وهكذا ردت عليهم - فيديو

ردت مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، على بعض التعليقات التي شككت في نجاح عملية تجميل أنفها وعدم تعديل شكله خاصة بعد أن علق البعض على شكل أنفها خلال تقديم برنامج في التلفزيون السعودي.

ونشرت رهف القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات استعرضت فيه وجهها بدون مكياج أو فلتر للرد على التشكيك في نجاح عملية تجميل الأنف، مؤكدة أنها حصلت على النتائج التي كانت ترغب في الوصول إليها.

وظهرت رهف القحطاني بدون فلتر وقربت الكاميرا من وجهها قائلة: “وجهي بدون ميكب والوجه زين والخشم زين والعملية ناجحة والحمد لله”.

وأوضحت المشهورة السعودية أن الوجه في الكاميرا قد يختلف قليلاً عن الحقيقة موجهة سؤال إلى متابعيها قائلة: “انتوا وجهكم في الواقع زي التصوير؟ أكيد لا”.

ولفتت إلى أن الكاميرا تجعل ملامح الوجه أكبر خاصة كاميرا التلفزيون، معلقة: “الكاميرا دايماً تكبر الوجه والخشم، خاصة كاميرا التلفزيون وتظلمني”.

وكانت رهف القحطاني تعرضت من قبل للتنمر على شكلها، وهو ما دفعها للرد مؤكدة أنها كانت تملك ملامح جميلة قبل الخضوع للتجميل قائلة: “أنا كنت حلوة وصرت أحلى بعد التجميل”.

ولفتت إلى أنها ترى نفسها أجمل بعد الخضوع للتجميل ما جعلها تتمنى لو خضعت له من قبل، قائلة: “لو بدري أني بطلع مزة كدا، كنت سويت تجميل من زمان، أهبل أجنن طلعت حلوة مرة”.

ووجهت رهف القحطاني نصيحة إلى المتابعات اللاتي يرغبن في الخضوع للتجميل، موضحة أنه يجب أن تكون تملك ملامح جميلة حتى تحصل على نتائج من تلك العمليات.

وتابعت: “لو ما تكوني شيئاً وتخضعين للتجميل مش هتصيري حلوة، لأن ملامحك مو حلوة من الأول”، موضحة أنها توجه هذا الحديث لمن يتنمرون عليها.

وأشارت إلى أن البعض ينتقد شكلها بسبب الغيرة قائلة: “هذا الكلام اللي يتنمرون علي، يكتبون كدا بسبب العيرة، والله أني كنت حلوة وأشوف نفسي ملكة جمال”.

ولفتت رهف القحطاني أنها لم تكن تنتبه إلى بعض العيوب الموجودة في شكلها قبل الدخول إلى عالم السوشيال ميديا لكنها اكتشفت الأمر من تعليقات المتابعين، قائلة: “يوك دخلت السوشيال ميديا اكتشفت أن فيا عيوب، ما كنت أشوفها، ما أدري من وين طلعوها”.

وأكدت أنها لم تخضع إلى الكثير من عمليات التجميل ولكنها فقط كان لديها مشكلة في أرنبة الأنف، مشيرة إلى أنها نشرت الكثير من الصور لها قبل ذلك بدون فلتر.