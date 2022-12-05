الملبن وصل.. ندى الكامل تدلع الشباب بوصلة رقص ساخنة جداً وتهز بطريقة مثيرة ومتابع يعلق 'أجمد من سما المصري وصافيناز' _شاهد الفيديو

أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها بوصلة رقص جريئة على أنغام أغنية “ساموراى”.

وشاركت ندى الكامل مع جمهورها مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ارتباط ندى الكامل وعمر كمال

خصصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، فقرة للرد على أسئلة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وردت ندى على سؤال متابع قال لها "خايف تتجوزي ومتبقيش من نصيبي" لترد: "لا متخفش مش متجوزة ومش ناوية يعني اطمن".

آخر ظهور لـ ندى الكامل

خطفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي أنظار متابعيها بصور جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ندى الكامل، بإطلالة جذابة مرتدية فستان انيق باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الفاقع وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة .

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تكشف عن جمالها.

نبذة عن حياة ندى الكامل

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.