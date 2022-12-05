جورجينا تخطف الأنظار من الدوحة.. 10 صور جديدة أثارت جنون الشباب وأشعلت الغيرة في قلب صديقها كريستيانو رونالدو _شاهد

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجكم العالمي كريستيانو رونالدو صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت جورجينا الانظار من الدوحة عاصمة قطر، أثناء زيارتها لمعرض ازياء برفقة ابنائها.

وكان قد نشر موقع قناة الكأس القطرية ، على حسابه على تويتر، صورة تُظهر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، وهما يلتقيان بجورجينا رودريغيز صديقة لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، وأولاده.

وأظهرت الصورة الأمير الوالد وهو جالس ويتبادل الحديث مع جورجينا وابنتها، بينما ظهرت الشيخة موزا وهي تقف بجانبهم وتستمع إلى كريستيانو جونيور، الذي يقف بجانبها أيضاً ويتحدث معها، وذلك في استاد المدينة التعليمية، على هامش مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية