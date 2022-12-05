شاهد.. تسريب فيديو فاضح لأشهر فنانة سورية من إحدى الشقق المفروشة بالعراق.. والفنانة تبكي وتعلق: 'أرجوكم استروا عليا ولا تنشروا المقطع'

نشرت المغنية السورية ​أنجي خوري​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، لتوضح حقيقة مقطع الفيديو الإباحي الذي تم تداوله بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ليتبين أن هذا الفيديو مركب.

أوضحت خوري حقيقة الفيديو قائلة إنه لفتاة تمارس الجنس، وتم تركيب صورة وجهها عليه، وتابعت حديثها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي ألام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله".

وتداولت صفحة محبي المغنية السورية أنجي خوري، صورة جديدة لها عبر الصفحة الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت في السرير.

وعُلق على الصورة :"الحرية هي ان تكوني حرة في إختيار قيودك، التي قد تكون أقسى من قيود الآخرين" ، هذه العبارة دفعت العديد من متابعي خوري للإعتقاد بأنها قررت أن تفرض على نفسها قيوداً جديدة، وتبتعد عن الناس لفترة معينة، وأن تلزم منزلها، مبتعدة عن مواقع التواصل الإجتماعي. لم تدلِ خوري بأي تعليق حول هذا الموضوع.

الجدير بالذكر، أن خوري كانت قد نشرت مقطع فيديو فاضحاً على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي شبه عارية، وترقص بطريقة مستفزة جداً.

نعتذر عن عدم نشر مقطع الفيديو المتدول، لما يحتويه من مشاهد اباحية وخادشة للحياء