اتفركش الجواز.. ندى الكامل تعلن انفصالها عن عمر كمال بعد قيامه بهذا التصرف الصادم على مواقع التواصل الإجتماعي.. شاهد الصورة التي حسمت الأمر!!

أكدت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، أنها غير متجوزه ولا تنوي الزواج خلال الفترة الحالية، لتقطع بذلك كل الشائعات التي تحدثت عن زواجها من مغني المهرجانات عمر كمال.

جاء ذلك خلال ردها على أسئلة متابعيها من خلال خاصية ASK عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، حيث أجابت ندى الكامل على سؤال متابع قال لها "خايف تتجوزي ومتبقيش من نصيبي" لترد: "لا متخفش مش متجوزة ومش ناوية يعني اطمن".

يذكر أن عمر كمال ألغى متابعة ندى الكامل على إنستجرام، بعد أن قامت ندى الكامل بحذفه من قائمة اصدقائها، وهو ما دفع الكثير للتكهن بانفصال الثنائى، رغم أنهم كانوا قريبين من بعض و شاركوا الجمهور عددا من الصور لهما وتبادلا الرسائل الرومانسية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

زواج عمر كمال وندى الكامل

وكانت أخبار زواج ندى الكامل وعمر كمال قد انتشرت بشكل كبير بعد ان قام الأخير بنشر مقطع فيديو مثير للجدل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وظهر خلاله مع ندى الكامل في مكان أشبه بغرفة النوم، وعلق على الفيديو بالقول : “بحبه طبعا”.

ورغم أن عمر كمال قام بحذف الفيديو بعد دقيقتين فقط من نشره عبر حسابه، إلا أن الكثير من متابعيه كانوا قد قاموا بحفظه ليتم تداوله بعد ذلك بشكل واسع وسط الكثير من التساؤلات والتكهنات.