بدر خلف يعود لإنوثته المثيرة للجدل بإطلالة نسائية جريئة وحركات لا تظهر بها أوقح عارضات الأزياء! - فيديو

أثار الإعلامي الإماراتي بدر خلف حالة من الجدل بعد أن ظهر يستعرض إطلالة نسائية جريئة ووضعيات تمرينات رياضية انتقدها الجمهور واعتبر أنها محاولة منها لتصدر الترند خاصة بعد أن ظهر منذ أيام بمظهر رجولي.

بدر خلف يعود للإطلالات النسائية الجريئة

ونشر بدر خلف فيديو صادم للجمهور وهو يرتدي فستاناً أسود قصيراً ويشرح للفتيات طريقة عمل تمرينات رياضية لشد الجسم والتي أطلق عليها "تمرين الكلبة"، لأنها تعتمد على وضعية تقليد الحيوان الأليف.

وتعرض بدر خلف لانتقادات لاذعة من النشطاء بسبب ظهوره الصادم والجريء والذي جاء بعد أيام قليلة من عودته لسابق عهده ونشره فيديو لمظهره الرجولي بعد حلاقة شعره وتصوير الأمر، وهو ما جعل الجمهور يعتبرها توبتية وعودته لرشده.

وجاءت التعليقات من الجمهور: "والله عيب منك العيب من يعطيك سالفة ويتابعك"، " والله ما عمري شفت له مقطع إلا أحزن عليه.. أسأل الله أن يرده لطبيعته وأن يتوب عليه ويهديه"، " وين المرجلة ولابس يوم واحد".

وتعجب الجمهور من نشر بدر خلف لمضمون متناقض خاصة أنه نشر قبل أيام صورة له بلحيته ومظهره الرجولي وهو ما حسم الجدل حول خضوعه لعملية تغيير الجنس والتحول إلى أنثى التي روج لها مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإماراتي والحديث عن إنجابه طفلاً قبل أشهر.

وأشاد الجمهور بخطوة بدر خلف التي قام بها منذ أيام واعتبروها اعترافاً منه برجولته وتراجعاً عن المحتوى الذي يقدمه والإطلالات النسائية التي اعتاد الظهور بها السنوات الماضية.

واتهم الجمهور بدر خلف بالكذب والخداع ومحاولة تصدر الترند من خلال هذا المنشور قبل أن يعود من جديد لإطلالاته النسائية بينما استغل البعض الأمر للسخرية والتهكم.

بدر خلف يعود لشكله الرجولي

ونشر بدر خلف فيديو له عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات لشعره وهو ملقى على الأرض بعد حلاقته والعودة لسابق عهده بشكله الذي ظهر به واعتاد الجمهور به عليه.

وكشف بدر خلف عن شكله الحالي بعد حلاقة شعره وظهر بشكله العادي يرتدي تيشرت وبنطلون وبشعره محلوقاً وظهر لديه شارب وذقن الذين حاول التخلص منهم وإخفائهم على مدار العام الماضي بعد أن أعلن تحوله لأنثى.

وعلق بدر خلف على صورته على الإنستقرام معلناً عودته لطبيعته الحقيقة قائلا: "حنا رجال الحجر هل البارود ومقابس الفتيل قوم تربيت ما تسير إلا محازمها ملي".