رقص جريئ وغناء جنوني.. شاهد ماذا فعل الهضبة ونانسي بـ جمهور مدل بيست في ثاني أيامه الحماسية - (صور - فيديو)

مهرجان ساوند ستورم مدل بيست 2022، استمرت فعالياته الموسيقية لليوم الثاني بمشاركة كل من النجم عمرو دياب والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، حيث ألهب الثنائي حماس الجمهور الذي احتشد في الرياض ليعيش أجواء استثنائية وملهمة قدم فيها كل من الهضبة ونانسي عجرم ليلة غنائية راقصة نالت رضا الجمهور.

نانسي عجرم افتتحت حفلها في مهرجان ساوند ستورم مدل بيست 2022 بأغنية “علشانك”، وسط استقبال حافل من قبل الجمهور الذي تواجد في الحفل وتفاعل بشكل واسع مع النجمة اللبنانية التي تفاعلت أيضا بشكل مميز على أنغام أغنية “صح صح”، مع الدي جي سالفاتوري غاناتشي، وأبهرت النجمة اللبنانية الجمهور بالرقص على خشبة المسرح، ولم يتوقف نشاطها المستمر خلال فقرتها ، حيث قدمت أيضا أعمالها الغنائية التي ردد كلماتها الجمهور ومن بينها أغنية “اه ونص”، كما كانت لحظة وداع الفنانة لنانسي عجرم لجمهورها مختلفة كذلك حيث تفاعلت معها النجمة اللبنانية بشكل طريف ولاقت تحية كبيرة.

نانسي عجرم حرصت على توثيق أيضا أجمل اللحظات التي تفاعلت فيها مع الجمهور في مهرجان ساوند ستورم في العاصمة الرياض، وتحديدا مع أغنية “صح صح”، حيث نشرت على خاصية “الاستوري” عبر حسابها على “انستجرام” مجموعة فيديوهات للحظة استقبال الجمهور وحرصهم على التقاط الصور لها وحديثها معهم بشكل زاد حماسهم خصوصا في اللحظات التي رقصت فيها نانسي عجرم على المسرح.

عمرو دياب أشعل حفله في مهرجان ساوند ستورم مدل بيست 2022 والذي أقيم في الرياض وسط احتشاد عشرات الآلاف من الجماهير المحبة للنجم المصري وكذلك النجمة نانسي عجرم التي شاركت في فعاليات الحفل، عمرو دياب قدم خلال فقرته مجموعة من أجمل أعماله الغنائية بالمشاركة مع الـدي جي الشهير سالفاتوري غاناتشي صاحب الأداء المميز، حيث قدم عمرو دياب أغنية “هتدلع”، و”بحبك”، وغيرها من الأغاني، كما قام كذلك النجم المصري بنشر مجموعة من الصور لحفله في مهرجان ساوند ستورم في السعودية عبر حسابه على “انستجرام”، وسط تفاعل كبير من جمهوره خصوصا أن النجم المصري يستعد خلال الأيام القادمة للمشاركة في أكثر من حفل غنائي بالخليج.

الدي جي خالد يعتبر أيضا من مفاجآت مهرجان ساوند ستورم حيث يشارك في فعاليات اليوم الثاني من المهرجان وسط تفاعل كبير من جمهوره، وكان الدي جي خالد قد استقبل لحظة وصوله إلى المملكة العربية بشكل حافل، كما أنه خطف الأنظار كذلك برقصته مع فرقة شعبية سعودية كانت في استقبله للترحاب به، وقد نشرت الصفحة الرسمية لمدل بيست على “انستجرام” العديد من الصور والفيديوهات الترويجية لحفله المنتظر والذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور في السعودية خصوصا بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الدي جي خالد في الشرق الأوسط وأيضا عالميا.

يذكر أن مهرجان مدل بيست ساوندستورم أقيم تنظيمه كذلك في السنوات الماضية وتحديدا عام 2019 و2021، في المملكة العربية السعودية وحقق نجاحا كبيرا، وحصد كذلك حضور جماهيري ضخم، لذلك جاء النسخة الثالثة من المهرجان وسط اهتمام كبير من قبل الجمهور، وهذا ما ظهر في الحفل الافتتاحي الذي أحياه كل من النجم ماجد المهندس، ومحمد حماقي، وميريام فارس، ومن المقرر أن يحيي حفل اليوم الثالث من المهرجان النجم محمد رمضان الذي وصل إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية.