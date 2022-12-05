دنيا بطمة تمسح بكرامة طليقها محمد الترك الأرض بفيديو أشعل تيك توك

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل بسبب فيديو لها عبر تطبيق تيك توك، اعتبر الجمهور أنها توجه رسالة إلى زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك بعد انفصالهما.

وتداولت الصفحات المعنية بأخبار الفن والمشاهير فيديو لـ دنيا بطمة على تطبيق تيك توك وهي تقلد مقطعاً صوتي موجه لأحد الأشخاص بضرورة عدم البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت دنيا بطمة وهي تحرك شفتيها وتقوم بتقليد أداء المقطع الصوتي الذي جاء فيه: “يا ريت اللي باعنا وخسر دلعنا ميخشش يدور في الأكونت بتاعنا علشان بقفشك يا …”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو مؤكدين أنها تقصد توجيه رسالة إلى محمد الترك بعد أن اتهمته بالخيانة الزوجية وأقامت دعوى قضائية للطلاق.

وقال البعض في تعليقاتهم إن دنيا بطمة قصدت توجيه رسالتها إلى محمد الترك، حتى يعلم جيدا أنها هي من تراقبه وليس هو الذي يراقبها “هاد رسالة لمحمد الترك أنه أنا براقبك وبشوفك مو أنت اللي بتفتش أكاونتي”.

وجاء ذلك بعد تأجيل جلسة قضيتها ضد محمد الترك منذ أيام والتي علقت عليها مؤكدة إصرارها على المضي قدما في الإجراءات القانونية وعدم التنازل عن حقها.

وكتبت دنيا بطمة: “تم تأجيل الجلسة إلى يوم 14/ 12، قولت نفسنا طويل” وأرفقت دنيا بطمة تعليقها بوردة حمراء.

ومن جهته اتهم محمد الترك زوجته دنيا بطمة وأسرتها بحرمانه من رؤية بناته بعد أن نشر صورة عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بتطبيق إنستغرام، جمعت بينه وبين ابنتيه ليلي روز وغزل من طليقته دنيا بطمة، متهما إياها بحرمانه منهن.

وعلق محمد الترك على الصورة موجهاً رسالة قاسية لـ دنيا بطمة وأسرتها قائلاً: “”حرمتوني هالضحكة الله يحرم لكم العزيز عليكم” وأضاف: “حسبي الله ونعم الوكيل ووكّلت أمري لله أبي بناتي”.

وكان المنتج البحريني أكد من قبل أنه لن يتخلى أبدا عن أولاده سواء من زوجته الأولى منى السابر، أو الثانية دنيا بطمة، مشدداً على أنه سيجتمع بهم قريباً.

هدد المنتج البحريني محمد الترك كلاً من دنيا بطمة ومنى السابر باسترداد أبنائه، مؤكدا على أنه في أي وقت يمكن أن يأخذهم وأنه لا توجد قوة على الأرض تمنعه من ذلك.

وقال محمد الترك: ولا اتولدت اللي تقدر تاخد مني أولادي، أنا كنت حابب أكمل الصورة مجموعة، لكن ألادي! وعزة ما خلق والسموات السبع قادر أجمعهم كلهم، حلا وغفل، عبد الله محمد، وليلى روز، في صورة واحدة تحت جناحي أنا”.