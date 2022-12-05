التفاصيل الكاملة لإساءة أصالة للمصريين خلال حفلها في السعودية.. واعتذار الفنانة بهذه الكلمات - فيديو

قدمت الفنانة السورية أصالة نصري اعتذارًا للمصريين، وذلك بسبب حديثها في حفلها الأخير بموسم الرياض حينما قالت إن الفضل في تكوين تاريخها الفني كله يرجع للمملكة العربية السعودية.

وقالت أصالة في مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر قناة “mbc مصر”: “أنا آسفة لمصر ولكل المصريين إذا خرجت مني كلمة وفُهمت خطأ، مكانة مصر في قلبي مش محل نقاش، ومفيش شك في محبتي لها”.

وبررت تصريحاتها التي اعتبرت فيها أن السعودية هي من نشأت بها فنيا، رغم بدايتها في مصر بالقول: “في الحفلة كنت حاسة بروحي بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني، وأنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل”.

وأضافت: “بلدي مصر وأولادي مصريون، وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش. مصر بالنسبة لي مثل بنتي شام، وكل مصري له غلاوة في قلبي”.

وواصلت موجهة حديثها للمصريين بالقول: “من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأنا تعلمت منكم هذه العواطف والامتنان اللي من الدرجة الأولى وبعلمه لأولادي، بعتبره هو من أول القيم الموجودة في مصر، وأنا ما عملت شيء غير أني عبرت عن امتناني مثل ما أنا كلي امتنان لمصر ولكل لأهلها، وأخيرا بعتذر من كل شخص فهم كلامي غلط”.

يشار إلى أن أصالة أحيت، يوم الجمعة الماضي، حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وأعربت عن سعادتها بإحيائها الحفل.

تصريحات أصالة حول فضل السعودية عليها عرضتها لهجوم من قبل عدد من الإعلاميين المصريين والعاملين بالوسط الفني مثل محمد الباز والملحن حلمي بكر

وعبرت الفنانة السورية عن حبها لأهل السعودية، لافتة إلى أن المملكة كانت الداعم الأول لها وهي من احتضنتها بالقول: “كل ما وصلت له اليوم بفضل السعودية ومحبتكم”.

الأمر الذي عرضها لهجوم كبير في مصر من قبل نشطاء ومشاهير بالإعلام والوسط الفني، من بينهم الموسيقار والملحن المصري حلمي بكر والإعلامي محمد الباز والبرلماني محمود بدر، الذين اعتبروا أن “مصر هي صاحبة الفضل في تكوين تاريخ أصالة الفني”.