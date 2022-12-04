بملابس تكشف جزء كبير من مفاتنها .. الفنانة شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو لها مع مصفف شعرها وهو يقوم بهذة الحركات | شاهد الفيديو

أثارت الفنانة الكويتية ، شمس ، جدلا واسعا في فيديو مع مصفف شعرها الذي شعر بشعرها بشكل غريب.

ونشرت شمس الكويتية الفيديو بنفسها عبر موقع “ريلز” على حسابها الرسمي على “فيسبوك”.أهم شيء الأخلاقوكانت شمس جالسة بغطاء مكشوف صدرها وكتفيها ، وهي تتحدث إلى مصفف الشعر ، فقالت: علي إسماعيل ، هل قطعتني؟ نقص في الأطراف “.أجاب مصفف الشعر وهو يشعر بشعر شمس: “ما غداً للمهرجان والشكل الذي سنقوم به؟”وسألته الفنانة الكويتية: ما هي الإطلالة؟ فأجابها: غدا نصنع أميرة.اتضح أن مصفف الشعر كان جالسًا بجانب شمس ، فأجابت عليه بسخرية: “الأميرة البابلية .. الأميرات قبل أن يكون شعرهن قصيرًا. لدي 25 شعرة.يجيب: “أنت أميرة بفنك وأسلوبك وأخلاقك وملابسك وكل شيء ما عدا شعرك .. أهم شيء الأخلاق يا أختي”.المتحولين جنسياوأوضح مصفف شعر شمس ، سر ظهور الملكات في الماضي ، قائلاً: “في البداية كانوا يلفون شعرهن خلف رقبتهن بسبب كثافته”.وتعرضت شمس لهجوم من قبل متابعيها بسبب الفيديو ، مؤكدين أنهم يعتقدون أنه مصفف شعرها ومتحول جنسيًا.واستنكر المتابعون لمس إسماعيل لشمس بهذه الطريقة ، مؤكدين أنها ليست بريئة.مسلسل شمس الكويتية و خالد يوسفوكانت شمس الكويتية قد أعلنت قبل أيام عن عزمها السفر إلى مصر لتصوير مسلسل درامي مع خالد يوسف ، في عمل وصفته بأنه ضخم. ونشرت شمس صورة لها من داخل الطائرة ، وكتبت: “مسافرة في رحلة عمل مهمة للغاية. أكبر مشروع درامي عربي سيكون قريباً مع المخرج الكبير الأستاذ خالد يوسف”.

