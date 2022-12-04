الإعلان عن وظائف خالية لمهندسين تصميم المعارض بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندس تصميم معارض
اسم الشركة سيراميكا أرت
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 24 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية )
مايكروسوفت أوفيس جيد
– حاصل على بكالوريوس تربية فنية – تربية نوعية – فنون تطبيقية – فنون جميلة
– خبرة في تنفيذ معارض السيراميك
– إجادة لاستخدام برامج التصميم (3D Max Autocad_sketch)
– مهارات إدارية واشرافية
– تصميم والاشراف على تنفيذ معارض السيراميك