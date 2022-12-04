زيد كرزون تتسعرض جسدها الممشوق بلبس جريء في اخر ظهور لها!! (صور)

تدأب الفاشينيستا الأردنية زين كرزون شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون على مشاركة تفاصيل يومياتها مع متابعيها.

وهي تألقت بإطلالة ساحرة بالأسود فارتدت سورالاً أسود ضيقاً وتوب بحمالتين للكفين وتركت شعرها البني منسدلاً على كتفيها واعتمدت ماكياجاً قوياً لتبرز جمال ملامحها .

وكانت زين كرزون قد بدأت نشاطها في عالم التدوين والجمال في عام 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها لتميّزها بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.

من ناحية أخرىى فقد طرحت ديانا كرزون، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على يوتويب وهي من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.