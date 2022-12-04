رقم صادم.. هل تعلمون كم تتقضى نجمة طيور الجنة جنى مقداد من اليوتيوب!!

لا شك ان اليوتيوبرز حول العالم يحصلون على مبالغ عالية جدا مقابل عدد المشاهدات المرتفعة التي يحصدونها على الفيديوهات التي ينشرونها اسبوعياً على قناتهم.

ولم يعد هذا الامر هواية بل امتهنها عدد كبير من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم نجوم طيور الجنة اي عصومي والوليد مقداد وشقيقتهما جنى مقداد ووالدتهما ايضاً وذلك لان المردود المادي كبير جدا من الاعلانات الكثيفة على فيديوهاتهم.

وفي تحليل قام به احد المواقع لقناتها يمكن ان يصل المبلغ الذي تتقاضاه جنى الى 8 الاف دولار اميركي شهريا على ان يرتفع اكثر من ذلك في حال حازت فيديوهاتها على مشاهدات اعلى وهذا مبلغ مرتفع لصاحبة الـ 14 عاماً.