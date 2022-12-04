لهذا السبب يتم سحب فيلم هيفاء وهبي الجديد من دور العرض ومنع عرضه نهائياً

تقدمت الشركة الموزعة لفيلم “أشباح أوروبا” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بطلب لغرفة صناعة السينما المصرية بسحب الفيلم من دور العرض.

جاء ذلك بسبب توقيع اتفاق بين الشركة المنتجة للفيلم ومنصة “شاهد VIP” بعرض الفيلم على المنصة خلال أيام قليلة؛ نظرًا لضعف إيراداته.

وقررت الشركة المنتجة للفيلم الاستفادة من عرضه على المنصة، وتعويض الخسائر التي لحقت بها حيث أن الفيلم حقق 3 ملايين جنيه فقط طوال مدة عرضه، أي أنه كان يحقق في اليوم الواحد حوالي 1000 جنيه فقط.

وتذيل الفيلم قائمة إيرادات الأفلام السينمائية المعروضة، حيث جاء في المركز السابع والأخير بالقائمة التي ضمت أفلام “تحت تهديد السلاح” بطولة: حسن الرداد، و”فضل ونعمة” بطولة: ماجد الكدواني، وهند صبري، و”هاشتاج جوزني” بطولة: أمير المصري، ومايان السيد، و”كيرة والجن” بطولة: كريم عبد العزيز، وأحمد عز، و”عمهم” بطولة: محمد إمام، و”بحبك” بطولة: تامر حسني، وأخيرًا “أشباح أوروبا”.

“أشباح أوروبا” بطولة: هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وباسم سمرة، من إخراج: محمد عبد الرحمن حماقي.