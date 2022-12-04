رضوى الشربيني بالحجاب من أمام الكعبة.. هل اعتزلت بعد خطوبتها؟!

شاركت الاعلامية رضوي الشربيني متابعيها صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

▪︎رضوي الشربيني من أمام الكعبة

وظهرت الإعلامية رضوي الشربيني بملابس الحج أمام الكعبة المشرفة، وعلقت على هذه الصورة قائلةً:"اطمن قلبي فقد فوضت أمري إلى ربي فهو حسبي الله ونعم الوكيل.. اللهم اني اسألك حبك والعمل الذي يبلغني حبك.. اللهم اني اسألك جودك وكرمك وسترك".

▪︎حقيقة خطوبة الإعلامية رضوى الشربيني

وكانت الإعلامية رضوي الشربيني تصدرت خبر اشعل الوسط الفني حول أنباء خطوبة الإعلامية الشهيرة رضوى الشربيني واستعدادها للزواج لأول مرة منذ طلاقها من زوجها قبل سنوات.

▪︎رضوي الشربيني تنفي خبر زواجها

وتصدرت رضوى الشربيني، مؤشرات البحث بمجرد تداول ناشطين صورًا قيل أنها من حفل خطوبتها وظهرت الشربيني في الصور وقد ارتدت فستان أشبه بفساتين الزفاف، ولكن الشربيني كانت قد أعلنت أنها لن تتزوج من جديد بعد أن عاشت حياة صعبة مع زوجها الأول، وبخصوص هوية من قام بخطبتها تضاربت الأنباء حوله، فقال بعضهم أنه من رجل أعمال خارج الوسط الفني في حين قال آخرون أنه نجم شهير، لكن دون كشف لهويته كما قيل أن المهر بلغ 2 مليون دولار.

وبعد التدقيق في الصور تبين أنها التقطت من جلسة تصوير سابقة وليست من حفل خطوبتها المزعوم. وحتى الآن تبقى أنباء الخطوبة مجرد تناولات في السوشيال ميديا دون أي تصريح رسمي ينفي أو يؤكد ما تم تداوله.

▪︎استضافة الإعلامية رضوى الشربيني في معرض الشارقة الدولي للكتاب

جدير بالذكر، استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، الإعلامية رضوى الشربينى، وعقدت جلسة حوارية تحمل نفس عنوان برنامجها الشهير، وتحدثت خلالها عن عدة مواضيع خاصة بالنساء وعلاقاتها الأسرية، وشددت على بعض المفاهيم الخاطئة التي رسخت في عقول البعض في المجتمع مثل العنف ضد المرأة والذى يبرره البعض بأنه بهدف تهذيب المرأة وإن من حق زوجها معاقبتها بهذا الأسلوب.