لهذا السبب الصادم!! دينا الشربيني تتلقى تهديدات بالقتل من رقم مجهول

يبدو أن "روان" دينا الشربيني، رغم محاولاتها الابتعاد عن أي مشكلة، لكنها تتعرض لمواقف تجعلها تقع في أزمات جديدة.

كشفت أحدث حلقات مسلسل "آخر دور"، الذي يتصدر تريند منصة "شاهد" عن تلقي "روان" اتصالا من رقم مجهول، يطلب منها تسليمه هاتف "سلمى" الممثلة التي قفزت وانتحرت من شقة روان، وهددها بالقتل كما قتل "زينب" الخادمة التي كانت تعمل في شقتها.

▪︎دينا الشربيني من مسلسل آخر دور

ووجدت "روان" فردة من حذاء "سلمى" داخل شقتها والفردة الأخرى داخل شقة جارها عزيز الدرندلي (أحمد بدير) لتراودها الشكوك حوله، كما تحاول "روان" مساعدة "إلهام" (ميمي جمال) جارتها في الشقة المجاورة للهرب من شقتها خصوصا وهي تمثل دليل براءة لـ"روان" في قضية انتحار الممثلة "سلمى" بعد أن رأتها تسقط من الشرفة دون أن يدفعها أحد، وفي الوقت ذاته وأثناء بحث وكيل النيابة "أحمد" (أحمد خالد صالح) في قضية مقتل زوج "روان" على الأدلة التي تدينها اكتشف أن زوجها هو من كان يحاول قتلها.

▪︎زينب التي قتلت ويتم تهديد روان أيضا بالقتل

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، إبراهيم السمان، مريم الخشت، أحمد بدير، ميمي جمال. وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وفي الوقت نفسه تنتظر دينا الشربيني إطلاق فيلمها "يوم 13" والذي يشاركها في بطولة الفيلم النجوم أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما بدأت النجمة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلم "شقو" والذي يشهد تعاونها الثاني مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعد مسلسل جراند أوتيل، كما تتعاون مع النجم أمير كرارة في بطولة فيلم بطل العالم والمقرر إطلاقه 2023.