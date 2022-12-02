للمرة الأولى.. مروة راتب تفاجئ جمهورها وتظهر مرتدية الحجاب (صور)

فاجأت جمهورها بظهورها مرتدية الحجاب لأول مرة، وعبرت الفاشنيستا السورية عن رغبتها في أداء العمرة، وذلك في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات.

واعتمدت في إطلالتها على اللون الأحمر، ولم تتخل الفاشنيستا السورية المقيمة في الإمارات عن مكياجها الكثيف.

▪︎مروة راتب بالحجاب

وظهرت بالحجاب لأول مرة منذ عام 2013 حيث ارتدت الفاشنيستا السورية وقتا الحجاب في رمضان معبرة عن أمنيتها بالهداية وتحقيق درجة كبيرة بالتقرب إلى الله.

يذكر أن هذه الإطلالة جاءت بعد إطلالة للفاشنيستا السورية ظهرت فيها متغزلة في نفسها وواصفة ذاتها بأنها صاحبة الوجه العربي الأجمل، حيث قالت مرة راتب في مقطع فيديو مشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: "جميلة الجميلات وفاتنة الفاتنات صاحبة أجمل وجه عربي تمسي عليكم، وايد وايد ناس يسألوني عن سر جمال بشرتي وكله كان بيقولي تبارك الرحمن بشرتك تششبه شرة البيبي وهذا كله اهتمام وبسبب إبرة الثري دي التي اعتمد عليها".

كما سبق وتغزلت الفاشنيستا السورية في نفسها قائلة: "يا مساء الورد جميلة الجميلات فاتنة الفاتنات ملكة جمال العرب والشرق الأوسط بلا منافس أو منازع.. مساكم جميلة الجميلات وفاتنة الفاتناتن مساكم جمال وأنوثة وفتنة، مساكم أنا والطوفان من بعدي، كل أنثى جميلة تجلس تشوفني الآن وحزينة علشان صديقتها خانتها قولي أنا والطوفان من بعدي، لكل أنثى جميلة وانفصلت عن جوزها وحزنها أثر على جمالها قولي أنا والطوفان من بعدي".