فنانة لبنانية شهيرة تفوز بلقب ملكة جمال اوروبا.. تعرف عليه بالصور!!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر لبنانية تفوز بلقب ملكة جمال أوروبا، حاصدة اللقب من بين أكثر من 50 مشاركة.

▪︎لبنانية تفوز بلقب ملكة جمال أوروبا

توجّت عارضة الأزياء والمذيعة اللبنانية الأصل ميا داغر ملكة على عرش جمال أوروبا لعام 2023، وتمكّنت من أن تحصد إعجاب المشاهدين بالإضافة إلى لجنة حكام “Miss Europe Global”. وفي المسابقة التي أجريت في مدينة لوس أنجلوس، انتزعت داغر اللقب من بين 54 مشتركة قدمت من كل قارات العالم بهدف المشاركة في هذه المسابقة الجمالية المرموقة.

وأثناء تتويجها باللقب، رفع أحد الحاضرين من بين الجمهور في المسرح العلم اللبناني، فلاقته داغر المتوّجة ورفعت بدورها علم بلدها ولوّحت به أمام جميع من كان حاضراً في الصالة.

وفي حديث لها، شددت ميا داغر على أنها عقدت العزم قبيل مشاركتها في المسابقة، على العودة إلى بلاها حاملة التاج بعد فوزها، مشددة على إصرارها الكبير على الفوز بتاج الجمال لتقديمه كهدية لبلادها وجميع المواطنين اللبنانيين.

▪︎فرحة كبيرة بالفوز تجدر الإشارة إلى أن ميا داغر هي ابنة طبيب الأسنان والأستاذ الجامعي البروفيسور جهاد داغر وقد أتمّت تحصيلها الجامعي في جامعة الألبا بلبنان.

https://www.instagram.com/miadagher/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d636989d-c0ce-421a-8e99-9f3bd383d1da&ig_mid=BD4020A5-CCA0-48B0-900E-719187D6A2B8

وبعدها سافرت الملكة المتوّجة إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف إكمال دراستها وخوض غمار المجال المهني. وخلال مكوثها في أميركا، قررت داغر التقديم للمشاركة في مسابقة ملكة جمال أوروبا، وتمكّنت بالفعل من إحراز فوز كبير يفتخر به محبوها ووطتها أيضاً.

وفي منشورات عدّة عبر حسابها الخاص على انستقرام، عبّرت داغر عن فرحتها الكبرى بالفوز، شاكرة الملكة التي سبقتها زينة العلي على إعطائها اللقب الآن.

https://www.instagram.com/miadagher/?utm_source=ig_embed&ig_rid=12482127-0ca0-4321-8c96-ab04c3e91b95&ig_mid=BD4020A5-CCA0-48B0-900E-719187D6A2B8