تامر حسني يهنئ المغرب بلفوز التاريخي.. ززوجته تحتفل بتأهل منتخب بلادها

هنأ نجم الجيل تامر حسني، جمهور المغرب بالفوز على كندا في مونديال 2022 وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بخاصية إستوري.

▪︎تفاصيل إستوري تامر حسني على إنستجرام

ونشر حسني صورة من إستوري زوجته بسمة بوسيل من المغرب باحتفاليات الفوز وكانت الصورة تجمع أبناءه الثلاثة تاليا وأمايا وآدم وهم يحملون أعلام المغرب في أجواء احتفالية.

وعلق قائلا: "مبروك يا بسومي الله يوفقهم في اللي جاي ويكسبوا للنهاية، وتبقى فرحة عربية عظيمة على أرض قطر اللي أبهرت العالم بتنظيمها اللي فوق رائع، وكل الشرف لأداء السعودية العظيم وأداء تونس المبهر، فعلا أداء عربي عظيم فرح ملايين العرب من كل الاتجاهات وفاجئ العالم علطول كده يا عرب إن شاء الله".

▪︎تامر حسني يستعد لفيلم جديد من إخراج سارة وفيق

يستعد حسني لفيلم جديد من إخراج سارة وفيق وذلك حسب تصريحاته ببرنامج insider حيث أشار أنه في آخر المراحل من تحضريه وهو من إخراج سارة وفيق الذي سبق وقامت بإخراج فيلم مش أنا، ومن تأليف وقصة تامر حسني.

▪︎آخر أعمال تامر حسني السينمائية

كانت آخر أعمال تامر حسني هو فيلم بحبك وتدور أحداث المسلسل حول شاب يقع في حب فتاة ويتقدم لها وأثناء التحضيرات النهائية للزواج ينصدم بعودة حبيبيته السابقة التي يتبين من أحداث الفيلم أنها اختفت بسبب مرضها وتتشقلب الأحداث ويدخل في صراع بين الفتاتين حول من فيهم هى حب العمر.

▪︎استعداد تامر حسني لحفل MSA

يستعد نجم الجيل تامر حسني لإحياء حفل غنائي السابع السنوي لجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر.

▪︎آخر حفلات تامر حسني

وقع إختيار طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على النجم تامر حسني لإحياء الحفل السنوي للعام الثاني على التوالي بحضور جماهيري ضخم وتجهيزات بمواصفات عالنية وذلك داخل "فاميلي بارك" بالقاهرة الجديدة.

▪︎آخر أعمال تامر حسني الغنائية

كانت أغنية هتجوزك آخر أعمال تامر حسني بالغناء وبها يكون اختتم تامر أغاني فيلم بحبك،وهى من كلمات محمد القايتي،وألحان محمد حمزة، هندسة صوتيه جلال فهمي.

▪︎كلمات أغنية هتجوزك لتامر حسني

ولإن الحلال أجمل سأنتظر رغم اني مش قادر اصبر وبحتضر رغم العادات والحاجات هنجز وهختصر هتجوزك هتجوزك وسوف ننتصر

رغم العادات والحاجات هنجز وهختصر

هتجوزك هتجوزك وسوف ننتصر رغم الزنقة ورغم الاقساط والخشب اللي انا حاجزه فدمياط