فتاة مُحجبة تخطف أنظار الجميع بسبب مهاراتها في كرة القدم أثناء مونديال قطر.. شاهد

خطفت فتاة محجبة الأضواء في مونديال قطر 2022 بعد استعراض مهاراتها أمام شاب في أحد شوارع العاصمة القطرية الدوحة.خطفت فتاة محجبة الأضواء في مونديال قطر 2022 بعد استعراض مهاراتها أمام شاب في أحد شوارع العاصمة القطرية الدوحة.لفتاة التي تلاعب للكرة تدعى مايمي أصغري وتبلغ من العمر 23 عاماً دنماركية من أصول إيرانية.وتمارس مايمي كرة القدم الإستعراضية ولها العديد من المقاطع وهو ما دفع القائمين على تنظيم مونديال قطر إلى دعوتها للبطولة.

وحازت فيديوهات مايمي على حسابها على موقع الفيديوهات “تيك توك” على نحو 12 مليون إعجاب وما يقرب من 315 ألف متابع على نفس المنصة.

عشق كرة القدم لا يقتصر على من يرى ويتابع ويسمع المباريات، فمشجعو الكرة المستديرة من ذوي الاحتياجات الخاصة يجدون الطرق ويتحدون الإعاقة لعيش لحظات الإثارة ومتابعة نجومهم المحبوبين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع كرة قدم برازيلي يتابع مباراة منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022. وظهر المشجع الذي يعاني من الصم والبكم والعمى، وهو يتفاعل مع أحد أهداف نجوم السامبا في المونديال.

وأظهر الفيديو، كيفية مساعدة أشقاء المشجع له، من أجل نقل أحداث وفعاليات المباراة له لمتابعتها بشكل جيد.وفي الأرجنتين برز الصبي الكفيف يونغ فيلورامو وهو معجب بنجم منتخب “راقصي التانغو” ليونيل ميسي ويشجع منتخب بلاده بإخلاص في كأس العالم.

ويساعده والده في متابعة مباريات المنتخب الأرجنتيني بأخد أصابع ابنه ليشرح تحركات اللاعبين على لوح صغير يشبه الملعب. ويظهر في الفيديو رد فعل فيلورامو على هدف ميسي.