رد قاسي من مايان السيد على منتقديي ظهورها في كأس العالم.. شاهد ماذا قالت!!

ردت الفنانة مايان السيد، على الانتقادات التي تعرضت لها مبعد حضورها مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم في قطر 2022؛ وقالت إنها عادت إلى مصر اليوم.

وشاركت مايان السيد، متابعيها، بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وقالت فيه: "يا جماعة اللي بيقول وشى وحش على المنتخبات بسبب حضوري في كأس العالم.. شكرًا بس أنا رجعت مصر ارتاحوا".

ووصلت الانتقادات لاتهام مايان أنها تسعى لجذب الانتباه وتصدر "التريند"، فردت عليهم بتدوينة عبر حسابها بموقع تويتر جاء بها: "ليه في ناس بتقول اني باخد اللقطة، ليه مش اني بساند قضية تهمني مثلاً♥️ #FreePalestine".

وكانت مايان السيد ظهرت خلال المباراة وهي ترتدي تي شيرت المنتخب السعودي، ورسمت على وجهها اللونين الأخصر والأبيض، وظهرت في العديد من الصور وهي ممسكة بعلم فلسطين وترتدي التي شيرت الذي تسبب لها في أزمة.