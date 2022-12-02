كشف منطقة البطن.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بفستان برتقالي لامع وجريء!!

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على انستجرام بصورة جديدة لها .

تألقت ياسمين بفستان برتقالي لامع، وكان لافت للانتباه جرأة التصميم الذي كشف عن منطقة البطن ، بالإضافة لمكياج جرىء من اللون الأحمر الناري.

تفاعل الجمهور مع إطلالة ياسمين رئيس وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمال وأناقة اختيارها، بينما انتقد البعض إطلالتها الجريئة.

يشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم "أنا لحبيبى" عدد من النجوم أبرزهم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

الجدير بالذكر أنه عرض مؤخرا للفنانة ياسمين رئيس فيلم "خطة مازنجر"، وشاركها البطولة عدد كبير من النجوم البطولة ومنهم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

تدور أحداث الفيلم حول في إطار كوميدي عائلي، أعلنت ياسمين من قبل عن شخصيتها في الفيلم وأوضحت بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة