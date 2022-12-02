سعر احداهن تخطى الملايين.. نجمات يستعرضن هدايا ازواجهن على مواقع التواصل!!

كثيرات هن النجمات اللواتي يستعرضن هدايا أزواجهن على السوشال ميديا ويشاركن المتابعين بالهدايا باهظة الثمن التي يتلقونها.

رغم أن هناك الكثير النجمات اللواتي لا يكشفن تفاصيل حياتهن العاطفية الى العلن، إلا أن هناك الكثيرات اللواتي يحبون أن يشاركن المتابعين بحياتهن العاطفية وكيف يعشن حياة زوجية سعيدة مع أزواجهن الذين يقدمون لهن هدايا تُقدر بالملايين.

▪︎أحلام وزوجها

عندما نتكلم عن المشاهير الذين يعشيون حياة زوجية سعيدة ، لا يمكننا إلا أن نبدأ بالفنانة الإمارتية أحلام وزوجها مبارك الهاجري الذين يملكون أسرار كثيرة خلف إستمرارية زواجهما لأكثر من 20 عامًا!

https://www.instagram.com/ahlamalshamsi/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f1d830fc-7a7c-4860-a0c1-ba778c31b857&ig_mid=2CF47861-4338-4443-8EC7-8D99F93EA72B ومن المعروف أن أحلام لا تتلقى هدايا عادية من زوجها الذي كشف لنا سابقًا عن السبب خلف ثرائه الكبير والذي يُهديها دائمًا أثمن الهدايا مثل المجوهرات الماسية الفاخرة والسيارات والطائرة التي تستعرضها أيضًا في السوشال ميديا، ومنذ سنوات سابقة، قام مبارك الهاجري بإهدائها صالون تجميل في المنزل والكثير من الساعات الفخمة والخواتم التي تعضرها دائمًا لنا الى جانب رحلات السفر التي ترجع فيها بأكثر من حقيبة واحدة.

▪︎الدكتورة خلود وزوجها

بعد الغوص في حساب الدكتورة خلود على إنتسغرام، إكتشفنا أن الدكتورة خلود وزوجها أمين من أكثر الثنائيات رومانسية على الإطلاق وأنها من البلوغرز الذين يحظين بدعم كامل من أزوواجهن، فأمين الذي يصغر الدكتورة خلود،، يُهديها دائمًا السيارات الفاخرة والساعات والمجوهرات التي تُقدر بملايين الدولارات!

https://www.instagram.com/dr_kholodiii/?utm_source=ig_embed&ig_rid=051d79ea-5bcf-45e3-be2d-18b47944ffd1&ig_mid=6531523E-B3B3-42E2-B4F3-F486C0F27AB2

▪︎فوز الفهد وزوجها

من المعروف عن زوج فوز الفهد أنه من أثرياء الكويت وأن علاقتهما مميزة جدًا وشغلت بال الجميع، ومنذ فترة صغيرة، قدم لها ساعة باهظة الثمن مرصعة بالألماس، والثانية سيارة من ماركة “Mc Lcaren” والتي يبدأ سعرها من 256,500 دولار أمريكي، واستعرضت فوز الفهد هذه الهدايا من خلال فيديو شاركته مع المتابعين.ا.