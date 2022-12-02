أسماء شريف منير: أنا مش مرتبطة وهكرر تجربة الزواج مرة اخرى!

تحدثت الفنانة أسما شريف منير، عن تفاصيل في حياتها الشخصية والعملية التي تستعد لها الفترة المقبلة.

وكشفت أسما شريف منير، لـ "بوابة أخبار اليوم"، حقيقة ارتباطها عاطفيا في الوقت الحالي، وقالت: أنا مش مرتبطة ومعنديش مانع إني أكرر تجربة الزواج ده حلال ربنا، مفيش أي مشكلة.

وأضافت اسما شريف منير: أنا حاليا بخضع لكورسات تمثيل مكثفة من أجل دخول عالم الفن قريبًا.

جدير بالذكر أن أسما شريف منير، حرصت علي حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، التي إنتهت الأسبوع الماضي، برئاسة الفنان حسين فهمي.

ولفتت أسما شريف منير، الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، وظهرت بإطلالة مميزة بفستان طويل باللون الأسود وارتدت حجاب باللون الأسود يغطي نصف رأسها مما أثار ذهول الحاضرين.