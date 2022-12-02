تامر حسين: عمرو دياب كل شوية يقول لي عايز أنجح.. وأغنية 'يوم تلات' كانت حلم

كشف الشاعر تامر حسين كواليس علاقته مع المطرب الكبير عمرو دياب.

وأوضح تامر حسين في مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" أن النجم الراحل عامر منيب كان أول من توقع نجاحه مع عمرو دياب.

وأضاف: "هو كان وش الخير وكنت متفائل بعامر منيب، لأن كانوا دايما يقولوا لو اشتغلت مع عامر أنت السنة الجاية مع عمرو".

وأشار تامر حسين إلى تقديم عامر منيب لعدد من الملحنين والشعراء الذين عملوا لاحقا مع عمرو دياب، ومنهم عمرو مصطفى وأحمد علي موسى ونادر عبد الله.

وأكد أنه يحتفظ على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورته مع عامر منيب، حيث قال له المطرب الراحل بعد التقاطها، إنه سوف ينساه فور تعاونه مع عمرو دياب ويستبدل صورتهما بصورة مع الهضبة.

وتابع تامر حسين أنه قرر بعد وفاة عامر منيب عدم تغيير صورة حساباته الشخصية التي تجمعهما سويا، امتنانا لدوره وتأثيره في حياته.

وتطرق لتعاونه مع عمرو دياب في عام 2009 بأغنية "وياه" قائلا إن الملحن عمرو مصطفى كان لا يتوقع أن يتحمس الهضبة لها، لكنه فور استماعه لها قرر تسجيلها دون أي تعديلات.

وقال تامر حسين عن عمرو دياب: "كل شوية يكلمني يقول لي عايز أنجح، وبيتلكم جد، أنا الأول قلت بيبالغ، لكن هو طول الوقت لغاية السنة دي بيقول لي عايز أنجح، لازم أنزل أغاني ولازم أغير".

وكشف عن سر حول أغنية "يوم التلات"، قائلا: "في حاجة بقولها لأول مرة، إن الأغنية دي قفلتها أن هو حلم، واحد كان بيحلم، لأن مكنش طبيعي واحد يقابل 3 بنات والتلاتة يرحبوا به ويعزموه".

وأوضح أن هناك مقطع محذوف من الأغنية تقول كلماته: "ليه يا نوم صحيت ده يوم على كيفي، حلم كان جميل كسرت مقاديفي، لو حكيت للناس هيقولوا ده خيال، هيقولوا لي دي قصة تأليفي".