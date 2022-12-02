هل هو مسلم؟! شاروخان يؤدي مناسك العمرة قبل تكريمه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي!!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للفنان الهندي شاروخان أثناء تواجده فى الحرم المكي لتأدية مناسك العمرة.

ظهر شاروخان في الصور وهو يؤدي مناسك العمرة ، نالت إعجاب كبير من الجمهور، ولكن في ذات الوقت فعلت حالة من الجدل حول ديانته، بالرغم من تصريحاته في الصحافة العالمية سابقا،أنه ينتمى للإسلامية إلا أن مازال هناك جمهور لايزال يتساءل عن حقيقة ديانة شاروخان.

وتحدث شاروخان من قبل حول ديانته مؤكدا أنه ينتمى للإسلام إلا أنه تزوج من إمراة هندوسية وهذا لا يعوق حياتهما الخاصة، مؤكدا أن الديانة حرية شخصية ولا يتحدث فى هذا الأمر داخل المنزل، مضيفا أن هناك بعض من أولاده ينتمون للإسلام بينما الأخرين ينتمون لديانة والدتهم، ويترك لهم حرية الإختيار.

في سياق آخر أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تكريم الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر.