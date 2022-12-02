من جديد.. شقيقة الدكتورة يومي تثير الجدل بصورة جريئة!! شاهد

نشرت صورة لشقيقتها عرضتها للانتقادات، حيث ظهرت شقيقة الفاشنيستا اللبنانية بفستان أسود يعتمد على تصميم الدانتيل من أحد الجوانب.

وكشف الدانتيل على الجانب الأيمن من جسد شقيقة وهي الإطلالة التي عرضتها للانتقادات، خاصة وأنها كانت قد ظهرت في مقطع فيديو شبهت فيه نفسها بكيم كاردشيان.

▪︎ شقيقة الدكتورة يومي

وظهرت في الصورة مستندة على إحدى السيارات، وترتدي فستان يكشف عن أحد جانبيها نظرا لكونه يعتمد على تصميم الدانتيل لشفاف.

وكانت شقيقة الدكتورة يومي لفتت الأنظار بتشبيه نفسها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، وك1ذلك بسبب التشابه المذهل مع شقيقتها. وفي مقطع الفيديو انفعلت شقيقة الدكتورة يومي عليها بعد استمرارها في تصوير النقاش بينهما بكاميرا هاتفها الخاصة، ليتوقع البعض بأن شقيقة الفاشنيستا اللبنانية لا ترغب في أن تظهر للأضواء.

ونادرا ما تظهر شقيقة الدكتورة يومي على منصات التواصل الاجتماعي، لكن تحرص الفاشنيستا اللبنانية هذه الأيام على توثيق الكثير من اللقطات والمقاطع لها ولشقيقتها، والتي تتباين ما بين لقطات عفوية وأخرى جريئة وهو ما دفع البعض لانتقاد الفاشنيستا لشهيرة معتبرين أنها تتجه لأن تكون حياة عائلتها أيضا متاحة على منصات التواصل الاجتماعي وهو ما عرضها للانتقادات.

وتسيطر الجرأة على إطلالات الدكتورة يومي وشقيقتها دائما فعادة ما تثير الفاشنيستا اللبنانية الجدل بمجموعة من الإطلالت التي تعرضها للانتقادات والهجوم من عدد من متابعيها اللذين يغضبون بسبب هذه الإطلالات.