بصورة مثيرة.. نادين نجيم في اخر ظهور لها بعد اعلان خطوبتها في مهرجان البحر الأحمر

عاشت المملكة العربية السعودية، أجواء حفل افتتاح السينمائي حيث حضر الحفل عدد كبير من النجوم والنجمات العالمين والعرب، حول العالم، حيث لاحظ وجود عدد كبير من النجوم من عالم بوليوود ومن أبرزهم وكاجول وبيريانكا تشوبرا، ومن أبرز الحضور من العالم العربي مجموعة من النجوم وهم نيللي كريم و ولبلبة أمينة خليل هالة صدقي.

▪︎نادين نجيم في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أطلت الفنانة اللبنانية نديم نجيم على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثانية، وهذا يعتبر الظهور الأول بعد أزمتها الأخير والتي جاءت بعد تسريب فيديو لها هي وخطيبها يقضيان الوقت سوياً في إحدى الحفلات الخاصة، حيث أعلنت عن خطوبتها، وأردت نادين فستان بكم من كتف واحد، وشال، وحزام من الخصر، ونسقت معه تسريحة شعر منسدل من الخلف، ومكياج جريء.

وتأتي الدورة الحالية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وسط فعاليات استثنائية وحضور مميز لنخبة من نجوم العالم العربي والأجنبي.

كما يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات بينها لقاء خاص للمخرجة نادين لبكي مع الجمهور يوم السبت الموافق 3 ديسمبر لمناقشة أهم محطات مشوارها الفني، كما تكرم النجمة رانبير كابور في المهرجان وهو ما صرح عنه الرئيس التنفيذي للمهرجان الدولي قائلا: "يعد كل من نادين لبكي ورانبير كابور من المواهب اللامعة في عالم صناعة السينما.

ونحن سعداء بالتعاون مع فارايتي لتكريم النجمين تقديرًا لإسهاماتهما في مجال صناعة الأفلام.. كما نفتخر باستضافتهما في حوارين خاصين مع الجمهور للاستماع إلى تجاربهما الناجحة وتطلعاتهما للمستقبل، فلكل منهما باع في عالم السينما ونحن بالفعل نتطلع للترحيب بهما في جدة".

وتألق عدد من النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بينهم النجمة كاجول، والنجم الهندي شاروخان والذي استقبل بحفاوة شديدة فضلا عن كثير من النجوم اللذين تألقوا بإطلالات ناعمة خطفوا بها الأنظار.