بفستان أسود يكشف معظم أجزاء جسدها.. ندى الكامل تصدم الجميع بإطلالة جديدة وهي شبه عارية والجمهور غير مصدق ما يشاهد!!

شاركت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، مع جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام ، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الأسود .





وندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

آخر ظهور لـ ندى الكامل

خطفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي أنظار متابعيها بصور جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ندى الكامل، بإطلالة جذابة مرتدية فستان انيق باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الفاقع وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة .

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تكشف عن جمالها.