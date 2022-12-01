بأوقح إطلالة.. لاميتا فرنجيه تستعرض جسدها المثير بملابس البحر الفاضحة وحركات خادشة (شاهد الصور)

شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه، أحدث إطلالة لها مع جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهرت بملابس البحر من على حمام السباحة الخاص بمنزلها.

وكالعادة تعمدت لاميتا القيام بحركات جريئة أثناء التصوير وهو ما أثار حفيظة المتابعين الذين وجهوا لها انتقادات لاذعة.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.