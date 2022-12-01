شريف منير يتسبب في دخول الرئيس السيسي في نوبة ضحك.. ماذا قال؟!

أعرب الفنان شريف منير، عن تقديره لحجم الإنجازات التي نفذتها الدولة، قائلا: "بنام وأقوم بصحى ألاقي الدنيا متغيرة.. انا من سكان حي المقطم بقا مدينة حاجة رائعة".

وقال منير، خلال في خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، إنه من مدينة المنصورة ونشأ بها وأحب الفن بها، معلقا: وناسها حلوين أنتم عارفين طبعا"، لافتا إلى أنه أحب آلة الدرامز والتي احترف العمل بها من مدينة منصورة، مبديا دهشته من حجم التطوير بمدينة المنصورة، قائلا: "مش عارف ده حصل إمتى".

وأضاف، "المنصورة خرج منها عمالقة فاتن حمامة، ورشدي أباظة، والفنان العظيم شريف منير، مش قادر أقولكم.. حاجة عظيمة"، مما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدخول في نوبة ضحك، معلقا: “إنت من المنصورة حاجة عظيمة جدا”.