في ذكرى وفاتها.. تفاصيل اللقاء الأخير بين سامية جمال وفريد الأطرش

في ذكرى وفاة الفنانة سامية جمال، التي رحلت عن عالمنا في يوم 1 ديسمبر 1994، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، تاركة ميراثًا فنيًا، كان وما يزال علاقة فارقة في الفن المصري، نسلط الضوء على اللقاء الأخير الذي جمعها بالموسيقار الراحل فريد الأطرش؛ إذ شكل ثنائي ناجح وصاحب قاعدة جماهيرية كبيرة.

تحدثت الفنانة الراحلة سامية جمال في أحد اللقاءات التليفزيونية القديمة، عن الموسيقار الراحل فريد الأطرش، قائلة إنه كان يتسم بالعناد، لكن بطريقة بريئة وليست مؤذية على الإطلاق، وصاحب قلب أبيض، وعملا مع بعضهما كثيرًا، وتوطدت العلاقة بينهما، وكانت الجماهير متعلقة بهما كأفضل الثنائيات في ذلك الوقت، موضحة: «كان طيب وعناده عشان مصلحة الشغل، وعمره في حياته ما يأذي حد».

▪︎اللقاء الأخير بين سامية جمال وفريد الأطرش

وكشفت سامية جمال عن لقائها الأخير بالموسيقار فريد الأطرش قبل وفاته، لافتة إلى أنها التقت به قبل رحيله بحوالي شهر ونصف، في تجمع مع معظم الفنانين «عزومة»، واشتكى من نفسه بسبب ضياع المصحف الذي كان يحمله: «قالي أنا متضايق أوي قولتله لأ أنت كويس وزي الفل، قالي المصحف اللي كنت شايله ضاع مني ولو ملقتهوش، ممكن يجرالي حاجة».