فنانة سورية: زوجي طلقني بعد 12 يوم من الزواج.. وسبب لي السرطان واستئصال الثدي!!

رآت الممثلة والمغنية السورية سمر عبدالعزيز أن إصابتها بمرض سرطان الثدي، سببها صدمة عاطفية قوية، تلّقتها من زوجها السابق.وأوضحت في تصريحات إعلامية أنها دخلت القفص الذهبي مع المخرج محمد معروف بعد قصة حب كبيرة على مدى أكثر من 3 أعوام، لكن شريكها طلّقها بعد 12 يوماً من الزفاف فقط، بحجة اضطراره على الانفصال.

وأكّدت عدم اقتناعها بكلام معروف: "الحكي ببلاش (...) بنات العالم مو لعبة".

وأشارت إلى أنها كانت الزوجة الثانية في حياة طليقها، مشدّدة على علم الزوجة الأولى بها.

وقالت إنها اكتشفت إصابتها بالسرطان في شهر حزيران (يونيو) المنصرم، لكنها مع بدء العلاج، أقدمت على قص شعرها وإيهام المقرّبين منها بأنه مجرد "لوك جديد".

وأوضحت أن الطبيب أخبرها حينئذ بإصابتها بالسرطان منذ عام ونصف العام، أي بعد طلاقها مباشرة.

وأعربت عبد العزيز عن الألم الشديد الذي رافق استئصال أحد ثدييها بسبب "هداك المرض".

ولفتت الفنانة السورية إلى تلقيها 4 جرعات من العلاج الكيميائي، مع تلقيها مستقبلاً 10 جرعات أخرى.