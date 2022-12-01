وفاة غانم مفتاح يتصدر محركات جوجل.. وهذه حقيقة الخبر!!

تصدرت وفاة ترند محركات البحث غوغل، وشعر محبو المؤثر القطري بالخوف والحزن لسماع هذا الخبر، الذي لا صحة له على الإطلاق.

▪︎شائعة وفاة غانم المفتاح

تعرف الجمهور على غانم المفتاح بشكل موسع، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، ولفت الشاب القطري الأنظار بمثابرته وتفاؤله على الرغم من مرضه.

وصباح اليوم ملأت شائعة وفاة غانم المفتاح الأرجاء، إلا أن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، ويعيش الشاب القطري حياته بصورة طبيعية كما اعتاد.

وبمتابعة حساب على إنستغرام، فقد شارك المشهور القطري قبل ساعات قليلة صورة له بعد مزاولة تمارينه الرياضية المعتادة عبر خاصية الاستوري للتطبيق.

كما استعاد غانم المفتاح ذكرى افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، بمشاركة صورة أخرى مع النجم مورغان فريمان في نفس التوقيت.

الذي شارك قبل يوم واحد قصة حياته الملهمة، عبر حسابه على إنستغرام ألهم العالم كله بحديثه المليء بالرضا والتسليم والأمل، ولم ينشر أي شيء يخص حالته الصحية حالياً، ولكن لا يوجد أي مؤشر لمروره بوعكة صحية مفاجئة.

يذكر أن غانم المفتاح كان قد خطف الأنظار في افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، من خلال رسائله الملهمة وحديثه عن الأمل وتحدي الإعاقة التي ولد بها وتسمى متلازمة التراجع الذيلي، وهو مؤثر قطري وسفير نوايا حسنة لدى قطر، يبلغ من العمر 20 عاما فقط ولكنه يعد مصدر إلهام كبير لكثيرين حول العالم.