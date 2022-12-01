ممثلة عربية شهيرة تعلن اصابتها بالسرطان وتقول أنه بسبب طليقها.. تعرف عليها!!

روت الممثلة السورية سمر عبدالعزيز تفاصيل إصابتها بمرض السرطان وذلك في لقاء خاص عبر منصة "يلا ترند" السورية.

وبحرقة والدموع تنهمر على وجهها، كشفت الممثلة السورية أنها مصابة بسرطان الثدي، مشيرةً إلى أنها ذهبت لطبيبة نسائية في شهر مايو/أيار بعدما شكت من أوجاعٍ اعتقدت أنها نتيجة خلل بالهرمونات، وأخبرتها الطبيبة وقتها أنها لا تعاني من أي شيء، ولكن وفي شهر حزيران/يونيو أبلغها طبيب آخر بإصابتها بالسرطان، وهو ما جعلها تتألم لأن تلك الطبيبة لم تمارس عملها بشكلٍ دقيق.

وتابعت النجمة السورية، إن اصابتها بالسرطان جاءت مباشرةً بعد خروجها من صدمةٍ عاطفيةٍ قوية، وأن الحزن هو المسبب الرئيسي لمرضها، خصوصاً وأن تاريخ عائلتها لا يوجد فيه هذا المرض.

وحول حياتها العاطفية، أوضحت الممثلة السورية أنها تزوجت بعد قصة حبٍ قوية دامت لثلاث سنواتٍ ونصف، إلا أن زوجها طلقها بعد 12 يوماً من الزفاف بحجة أنه مجبورٌ على تركها خصوصاً وأنها كانت الزوجة الثانية في حياته.

وأكدت سمر أن زوجته الأولى كانت تعرف بوجودها، وأنها لم تكن تريد إيذاء أي أحد، وإنما كانت تريد فقط أن تنضم لعائلته، لافتةً إلى أن الحب قدر ولكن الحفاظ عليه هو قرار يتخذه الرجل، متسائلة عن الرجولة في تصرفه معها، وذلك لأنها كانت تعتبره سنداً لها.

وبينت النجمة السورية أن تاريخ إصابتها بالسرطان تزامن مع وقت انفصالها، إذ أن الطبيب حين رأي صور الأشعة أخبرها أنها مصابةٌ بالمرض منذ عام ونصف، أي منذ طلاقها.

وعن الطريقة التي تعاطى بها زوجها السابق مع مرضها، قالت سمر إنه حين علم بالأمر بدأ يدعي على نفسه، إلا أنها لم تصدقه لأن "الحكي ببلاش" وعند الفعل خذلها.

وبخصوص مراحل علاجها، أوضحت عبدالعزيز أنها عانت من الألم الشديد بسبب استئصال ثديها و24 عقدة لمفاوية تحت الإبط، إضافةً إلى أنها اضطرت لأخذ 4 جرعات كيماوي وصفتها بأنها تجعل الشخص لا يعرف ليله من نهاره، وأنه ألم لا يمكن وصفه، لافتةً إلى أنه ما زال لديها 10 جرعات أخرى.

ووصفت سمر السرطان بالمرض المؤلم بكل ما فيه، جسدياً ونفسياً ومادياً.