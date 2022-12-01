مايان السيد تتألق في على مدرجات مونيال قطر.. لن تصدق ماذا فعلت!!

حرصت الممثلة المصرية مايان السيد على حضور مباريات كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

وشاركت مايان السيد مع جمهورها ومتابعيها صورة لها من ملاعب مباريات كأس العالم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وظهرت مايان السيد في الصورة وهي ترفع علم مصر وسط المدرجات، وعلقت عليها كاتبة: "أحب أن أتفاخر".

كما ظهرت مايان أيضاً في لقطة طريفة، عندما قررت أن تقاطع مراسل قناة beIN SPORTS في قطر أثناء حديثه عقب انتهاء إحدى مباريات كأس العالم قطر 2022.

وخلال حديث المراسل عن المنتخبات العربية ظهرت بجانبه مايان السيد وهي تحمل علم مصر٬ وهتفهت في ميكروفون المراسل قائلة "مصر أم الدنيا" واستقبل المراسل هذا الأمر بضحكة وسط المشجعين.

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد هي مشاركتها في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" الذي عرض منذ أيام بدور العرض وهو بطولتها المشتركة مع الفنان أمير المصري، إخراج عصام نصار، وشاركها العمل عدد من النجوم كان أبرزهم الفنان الكوميديان بيومي فؤاد والفنانة صابرين وغيرهم من النجوم.

وفي الدراما التلفزيونية شاركت مايان السيد شاركت في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في رمضان 2022، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكي، محمود البزاوي، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، عصام السقا وعدد من ضيوف شرف الحلقات.