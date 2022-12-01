ملكة جمال فلسطين تحقق لقبًا جديدًا في ملكة جمال الأرض.. جمالها فاق التوقعات.. شاهد

حققت المتسابقة الفلسطينية نادين أيوب لقباً ومرتبة متقدمة جداً في مسابقة "ملكة جمال الأرض" وهي رابع أهم مسابقة جمالية بعد ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون وملكة جمال الدولية.

وتم تنظيم هذه المسابقة في الاصمة الفليبينية مانيلا ، وفازت باللقب الكورية مينا سو تشوي، أما نادين أيوب وهي أول فلسطينية تشارك بهذه المسابقة فحصلت على لقب "ملكة جمال المياه" وحصلت الكولومبية أندريا على لقب ملكة جمال النار و المتسابقة الأسترالية شيريدان على لقب ملكة جمال الهواء بعد منافسة شملت 85 متسابقة، وكانت هي وملكة جمال العراق جيهان ماجد العربيتين الوحيدتين في المسابقة.

أما عن مشاركة نادين إن مشاركتها في المسابقة فهدفها تعزيز الوعي بالقضايا البيئية