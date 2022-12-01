لن تصدق المبلغ الذي ستدفعه السعودية لرونالدو سنوياً مقابل الانضمام لنادي النصر .. والصادم في الأمر هو قرار كريستيانو

اقترب البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، سيوقع على عقود انضمامه إلى نادي النصر لمدة عامين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت إلى أن رونالدو والنصر اتفقا على كافة البنود بينهما؛ حيث ينتظر الطرفان انتهاء مشاركة رونالدو في كأس العالم مع منتخب البرتغال من أجل التوقيع على العقود والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وكانت العديد من الأخبار أشارت إلى اقتراب رونالدو من الانتقال إلى الدوري الأمريكي، لكن العرض المقدم من نادي النصر يعد هو الأعلى على طاولة رونالدو، لذلك بات انتقال رونالدو إلى العالمي قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال.