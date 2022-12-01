جورجينا روديرغز تعلن وصولها لقطر لتشجبع رونالدو!!

رغم تداول عدد من الصور لعارضة الأزياء الأرجنتينية الشهيرة جورجينا رودريغيز حبيبة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو٬ وادعاء ناشريها بأنها التقطت على مدرجات الملاعب المستضيفة لمباريات المنتخب البرتغالي ضمن مونديال فيفا قطر 2022، إلا أن جورجينا نفسها لم تقم بنشر أي صورة لها في قطر منذ بدء البطولة وهو الأمر الذي عكفت عليه كلما كانت تقوم بتشجيع حبيبها البرتغالي.

وبعد مشاركتها بعضاً من الصور عبر خاصية القصص في حسابها على "إنستغرام" من جلسة تصوير في العاصمة الإسبانية مدريد، تأكد الجمهور أنها لم تصل بعد لمناصرة الدون حتى يوم أمس.

وبعد انتهائها من جلسة التصوير التي لم تقم بنشر صورها بعد، وثقت السيدة التي باتت تعد واحدةً من أشهر نساء العالم صباح أمس الأربعاء بشكل رسمي توجهها إلى قطر مع أطفالها لمساندة رونالدو٬ فيما تبقى من مباريات للمنتخب البرتغالي ضمن بطولة كأس العالم، وذلك عندما قامت بمشاركة صورة داخل الطائرة الخاصة بها وظهر فيها كذلك رونالدو جونيور وصديقه.

وقامت رودريغيز بعد ذلك بإعلان وصولها إلى قطر بصورة من داخل المطار مشيرةً إلى تواجدها بالدوحة.

وأكملت رودريغيز مشاركة ما يقارب 40 مليون من متابعيها تفاصيل تواجدها في الدوحة٬ بعد أن استعرضت مقر إقامتها وقد وضعت فيه كعكتان كانت الأولى على شكل رونالدو مرتدياً زي منتخب بلاده، فيما زينت صورتها الكعكة الثانية، كما استعرضت العارضة العالمية ديكورات وحلوى عيد الميلاد التي وجدت في مقرها الفاخر.

https://www.instagram.com/georginagio/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0eb65744-ab0f-40a8-9c37-8dcdd55d1077&ig_mid=7CA367AE-C6D9-43EC-A8F5-727356D396FB وعلى جانب آخر٬ كانت رودريغيز قد أثارت جدلاً كبيراً قبل بضعة أيام عندما أطلت على غير عادتها بفستان مصنوع بشكل كامل من الدولارات من توقيع Vetements ٬ وهو الأمر الذي اثار استغراب متابعيها بشكل كبير، وقام بعضهم بتشبيه هذه الإطلالة بتلك التي تظهر بها نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان.