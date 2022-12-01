بقت شباب.. ميادة الحناوي تشعل المواقع في أول ظهور بعد التجميل!!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة جديدة الفنانة ميادة الحناوي بتغيير واضح في ملامحها مما أثيرت الجدل على منصات السوشيال ميديا.

وعلق رواد السوشيال ميديا على صورة ميادة الحناوي الجديدة، «الفنانة القديرة ميادة الحناوي بعد التجميل، طالما مش قادرة تعمل دايت .. مش عيب والله لما واحدة تعمل عمليه عشان تنقذ نفسها وتغير حياتها للأفضل .. ميادة الحناوي».

▪︎تغيير ملامح ميادة الحناوي

ووضع الجمهور صورة ميادة الحناوي الجديدة في مقارنة مع صورة لها قديمه للكشف عن الفروق التي ظهرت في الوجه وتغيير كبير في ملامح الوجه حيث عادت شباب أكثر من قبل مع اختفاء تام من علامات كبر السن.

▪︎مكياج ميادة الحناوي

وظهرت ميادة الحناوي في الصورة بملامح شبابية أكثر، تضع الكثير من المكياج، المعتمد على الألوان الترابية اللون البني في الشفاه، والبرتقالي اللامع على الوجنتين، واعتمدا على تسريحة الشعر البني القصير .



