ميسي يعلق على حديثه مع ليفاندوفسكي ويصرح: خسارتنا أمام السعودية جاءت في الوقت المناسب!!

رفض ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، الكشف عن الكلمات التي تبادلها مع روبرت ليفاندوفسكي نظيره في منتخب بولندا في مباراة الأمس في بطولة كأس العالم قطر 2022.واستضاف ملعب "974" مباراة المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات البطولة، حيث فازت الأرجنتين بهدفين دون رد.وتأهلت الأرجنتين رفقة بولندا إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم، في نسختها الثانية والعشرين.

وبعد المباراة، شوهد ميسي وهو يتبادل الحديث مع ليفاندوفسكي قبل أن يتعانقا.

وعندما سُئل عما قاله لـ ليفاندوفسكي في نهاية المباراة، قال ميسي في تصريحات نشرتها شبكة "tycsports" الأرجنتينية: "لا شيء".

وأضاف: "لقد علموني أن كل ما يحدث على أرض الملعب يبقى على أرض الملعب، كما هو الحال في غرفة تبديل الملابس، الأشياء التي نقولها لبعضنا البعض على انفراد لن تخرج مني أبدًا".

واعترف ميسي أن الهزيمة الصعبة والمفاجئة لمنتخب الأرجنتين أمام السعودية، في الجولة الأولى كانت "ضربة في الوقت المناسب في البطولة".

واستمر: "بالنسبة لنا لم يمر الفريق أبدًا بحالة محنة، وكان ما حدث اختبارًا رائعًا لنا خاصة أننا لم نخسر منذ فترة طويلة، كنا نحقق أشياء إيجابية".