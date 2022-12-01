كيم كارديشان تنفصل عن كانييه ويست رسميا.. لن تصدق عل كم نفقة حصلت!!

انفصلت نجمة تلفزيون الواقع عن زوجها مغنياً الراب بشكل رسمي حيث نشرت تقارير إعلامية أن الثنائي توصلا إلى تسوية الطلاق ضمن شروط تضمن حضانة مشتركة للأطفال الأربعة كذلك تقسيم الأصول العقارية بينهم.

▪︎نفقة كيم كارداشيان

وذكر التقرير الصحفي الذي نشرته الصحيفة الأمريكية نيويورك بوست أن كيم كارداشيان سوف تحصل على نفقة شهرية من كانييه ويست قدرها 200 ألف دولار شهرية وذلك على الرغم من الحضانة المشتركة بينهما للأولاد.

وكانت بداية العلاقة بين كيم وكانييه في عام 2014، وبدأت الخلافات في عام 2021 حيث رفعت دعوى طلاق ضده بسبب وجود خلافات بينهم لا يمكن حلها.

وكان كانييه مصدر إثارة للجدل في الفترات الماضية بسبب إنهاء تعاقده مع كبرى الشركات وخسر مبالغ طائلة، وكان سبب إنهاء التعاقد معه هو هجومه الواسع على بعض المشاهير عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب التغريدات الهجومية التي نشرها كانييه ويست قام موقع تويتر وكذلك موقع انستغرام بحذف حساباته الخاصة عليهم بسبب منشوراته العنصرية التي ندد بها المستخدمون ووصفوها بالسلمية.

تفاصيل وثيقة انفصال كيم كارداشيان عن كانييه ويست

ونشرت عدة مواقع إخبارية تفاصيل التسوية التي حصل عليها الثنائي كيم وكانييه بعد الاتفاق على الطلاق حيث نقلت الوثيقة التي قدمت للمحكمة من خلال المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس.

وأوضحت نيويورك بوست أن الوثيقة تضمنت أن اختيار المدارس التي سوف ينتقل إليها الأبناء سوف تكون من اختيار الأبوين كذلك تم الاتفاق والتسوية على كل ما يخص الأطفال من حيث العلاج والأنشطة الدينية والاستشارات.

وتم الاتفاق على عدم ابتعاد الأطفال مسافة أكثر من 100 كيلومتر بعيداً عن منزل والدة الأطفال كيم، حيث يقع منزل كيم في مدينة هيدن هيلز وهي مدينة قريبة من ولاية لوس أنجلوس، ويتم الانتهاء من هذه النقطة عندما ينتهي الأطفال من مرحلة الثانوية العامة أول بلوغ 19 عاما.

وأضافت الوثيقة حقوق كل من الوالدين في رؤية الأطفال في كل المناسبات سواء الخاصة مثل أعياد الميلاد أو المناسبات الأخرى.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن كانييه ويست قرر نقل ملكية عقاره في مدينة هيدن هيلز وتنازل عنه لكيم كارداشيان، بينما احتفظت كيم بملكية أكثر من عقار في نفس الوقت حيث احتفظت على عقار مدينة ماليبو ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا وعقارات مدينة هاريسون في ولاية إيداهو.