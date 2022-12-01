ظهور جديد للفنانة ميادة الحناوي.. لن تصدق كيف اصبحت ملامحها.. صور

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمطربة السورية ميادة الحناوي وبدت أصغر في ملامحها.

وظهرت ميادة الحناوي في الصورة بمكياج ثقيل وبشرة مشدودة، وبشعر قصير ولكن حافظت على نفس اللون الذي اشتهرت به، الأصفر.

وكان خبير التجميل سامر بريطع كشف حقيقة خضوع الفنانة ميادة الحناوي لعملية تجميل بعد أن نشر طبيب التجميل اللبناني نادر صعب صورا لها بالخطأ قبل وبعد التجميل.

وخلال لقائه مع كرم حلوم عبر قناة Morjan، قال سامر بريطع إن هذه الصورة تعود إلى 15 عاما مضت حين خضعت ميادة الحناوي بالفعل لعملية تجميل وليس خلال الآونة الأخيرة.

وأشار بريطع إلى أن الطبيب نادر صعب كان ينشر تلك الصور من أرشيفه وأن ظهور ميادة الحناوي الأخير بهذا الشكل نتيجة ماكياج أظهرها أصغر من عمرها الحقيقي.

يذكر أنه في بداية 2022، نشر طبيب التجميل اللبناني نادر صعب صورا للفنانة السورية ميادة الحناوي قبل وبعض خضوعها لعمليات تجميل لاخفاء علامات تقدم السن والتجاعيد من وجهها.

وظهرت ميادة الحناوي في الصور قبل وبعد خضوعها لعمليات شد الوجه والرقبة

والجفن العلوي والسفلي وعملية إزالة اللغد، مما جعلها تبدو أصغر بكثير. لا يفوتك: أسوأ أغنية كأس عالم ... عمك البات يحلل أغنية توكو تاكا