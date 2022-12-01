اطلالة جريئة للدكتورة يومي يعرضها لانتقادات حادة من الجماهير!!

ليست المرّة الأولى التي تضجّ فيها السوشيل ميديا بصور مرتبطة باطلالة الدكتورة يومي الجريئة التي في العادة تشاركها مع متابعيها عبر حساباتها الالكترونية مؤخراً.

وعلى أثر ذلك تعرضت الشابة اللبنانية يمنى خوري لموجة جديدة من الانتقادات على الاطلالات التي تظهر بها، وذلك على الرغم من أنّ متابعيها قد اعتادوا على الستايل الذي تختاره يومي في كل لوك تعتمده.

▪︎اطلالة الدكتورة يومي الجريئة

مؤخراً نشرت يمنى خوري صورة جديدة لها عبر حسابها على سناب شات، ظهرت فيها وهي ترتدي شورت ابيض اللون مع حمّالة صدر رياضية وهي تضع المنشفة على رأسها، وبسبب تلك اللقطة المصوّرة لها اعتبر البعض أنّها جريئة جداً والبعض الآخر وجه لها كمية هائلة من الانتقادات، كما أنّ نسبة أخرى من رواد السوشيل ميديا ومتابعيها وجدوا أنّ لها الحرية كغيرها من اختيار اطلالاتها، كما أنّ الملابس التي اختارتها مريحة.

ولطالما كانت التعليقات بحق اطلالة يومي تشير الى استعراضها الرشاقة التي تتمتع بها، ففي الكثير من المرّات ظهرت بالثياب الرياضية الضيقة، الّا أنّ متابعيها بمعظمهم يجدون أنّ اطلالاتها تتناسب مع الشخصية التي تعكسها عبر السوشيل ميديا.

ولا تغيب الدكتورة يومي عن متابعيها عبر انستقرام أيضاً، وخلال هذه الفترة تشاركهم عدد من الصور التي تبرز من خلالها اطلالاتها الشتوية التي تعتمدها، بالاضافة الى الستوريز الكثيرة التي تعكس عبر أجواء يومياتها، وبالطبع تطلع الجمهور عن الأماكن التي تتوجه اليها والمنتجات التي تنصحهم بها.

https://www.instagram.com/youmi.kh/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b19f4676-ec64-492f-86ba-412ed995efa4&ig_mid=7DEAC2C1-878D-49F0-9FB2-13C63A4DD25E