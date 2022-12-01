النجم كريستيانو رونالدو يقترب من الانضمام الى نادي النصر السعودي .. شاهد التفاصيل

أصبح قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على بعد خطوات من التوقيع لنادي النصر السعودي، بحسب ما ذكرته تقارير صحافية إسبانية، الأربعاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في صفقة تاريخية.

وفسخ مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد رونالدو هذا الشهر بعد تصريحاته المسيئة لملاك النادي والإدارة والمدير الفني الهولندي إريك تن هاغ وعدد من رموز النادي القدامى، خلال مقابلة تلفزيونية مع الصحافي بيرس مورغان.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اقتراب نادي النصر السعودي من الحصول على توقيع رونالدو على عقد مدته موسمين ونصف، براتب سنوي قياسي قيمته 200 مليون يورو، ليعود لاعتلاء عرش اللاعب الأعلى دخلاً في العالم.

ويعد النصر الملقب بـ"العالمي"، أحد أكبر الأندية السعودية والآسيوية ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، وسبق له الفوز بلقب الدوري السعودي تسع مرات، وكأس الملك ست مرات.

ويمتلك نادي النصر فريقاً مميزاً يقوده حالياً المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا، ومن بين النجوم الدوليين الحارس الكولومبي أوسبينا والإسباني ألفارو غونزاليس.

ويسعى فريق العاصمة السعودية الرياض إلى استعادة هيمنته في المنافسات المحلية والقارية بضم الأسطورة رونالدو، الهداف التاريخي لكرة القدم مع الأندية والمنتخبات.

ووفقاً لتقارير صحافية إنجليزية، فإن رونالدو تلقى خلال الصيف الماضي عرضاً سعودياً من دون تحديد اسم النادي الذي طلب ضمه، لكنه كان لا يزال على قوة مانشستر يونايتد.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد نهاية أغسطس (آب) 2021 قادماً من يوفنتوس الإيطالي في مقابل 15 مليون يورو، بعد رحلة احتراف استمرت 13 سنة، انتقل خلالها من استاد أولد ترافورد إلى ريال مدريد الإسباني صيف عام 2009 في مقابل رسوم انتقال قياسية بلغت 94 مليون يورو، ثم غادر النادي الملكي صيف عام 2018 إلى نادي السيدة العجوز في مقابل 117 مليون يورو.

ومع فشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا بدأ اللاعب في مراجعة موقفه. وأشارت مصادر مقربة منه إلى رفضه الابتعاد عن البطولة الأهم في كرة القدم الأوروبية، بينما تقدم عمره ولم يعد أمامه كثير في مسيرته الاحترافية.

وبالفعل أخبر رونالدو إدارة يونايتد أنه يريد الرحيل في أوائل يوليو (تموز)، ورد مسؤولو النادي برفض رحيله فما كان منه إلا أن تغيب عن انطلاق معسكر فريقه ثم رحلة النادي إلى آسيا وأستراليا لمدة 22 يوماً، معللاً غيابه بظروف أسرية حالت دون انتظامه مع الفريق.

ووسط امتناع الأندية الكبرى جميعاً عن التعاقد مع النجم البرتغالي لأسباب متنوعة، ما بين تقدم عمره أو عدم مناسبته لأسلوب اللعب أو ارتفاع كلفة ضمه، اضطر إلى البقاء في صفوف الشياطين الحمر لقضاء الموسم الأخير في عقده الذي كان سينتهي خلال يونيو (حزيران) 2023، قبل أن تقوده الأزمات المتلاحقة مع ناديه لفسخ عقده خلال وجوده مع البرتغال في نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر (كانون الأول).